مستشار لاريجاني: ابن سلمان ينقل رسائل لطهران من ترامب

2019/06/17 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يلعب دوراً في نقل

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