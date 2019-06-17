محافظ النجف يعلن تخصيص ٢٣ مليار دينار من ايرادات البلدية لتنفيذ مشاريع خدمية

2019/06/17 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن تخصيص ٢٣ مليار دينار من ايرادات البلدية لتنفيذ مشاريع خدمية بالمحافظة.

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