2019/06/17 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کوردی..عەلی ھادی بووە راھێنەری یانەی تەڵەبە لە شوێنی سائیر ئەحمەد

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