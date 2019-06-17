عضو في القانون: حكومة عبد المهدي متقاعسة عن واجبها وخطاب المرجعية يشملها

2019/06/17 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصف عضو في ائتلاف دولة القانون حكومة عبد المهدي بـ"المتقاعسة" عن واجبها، فيما اكد شمولها بخطاب المرجعية الدينية الأخير.

وقال محمد العكيليفي تصريح صحفي ، ان" دولة القانون لم نحاول قلب الطاولة وسياقها القانوني يكاد يكون ثابت وفق معايير سياسية فئوية، ونحن في البدء أعلنا دعمنا لحكومة عبد المهدي ولا زلنا داعمين لها لعدة اعتبارات".وأشار الى ان" هناك اخطاء وتباطؤ وتقاعس في عمل حكومة عبد المهدي"، مبررا ذلك" بعدم تقديم البرلمان مشاريع القوانين للحكومة للبت فيها".وحمل العكيلي الجانب الرقابي في البرلمان" مسؤولية تقاعس الحكومة في أداء واجبها!"، منوها انه" يفترض بمن يتبنى خيار المعارضة ان يتخلى عن جميع مناصبه في الدولة".واكد ان" تقييم المرجعية الدينية يشمل الكتل السياسة جميعها والحكومة بضمنها أيضا، وصراع الكتل السياسية على المناصب لازالت قائمة".وأردف، بالقول" الكتل السياسية لم تطلق يد عبد المهدي 100% وهو لايريد التصريح بأسماء تلك الكتل".واختتم عضو دولة القانون حديثه ان" مؤشرات الأمور ترجح ذهاب تحالف الإصلاح الى المعارضة، والدولة العميقة جميع الكتل مشاركة فيها".

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