لماذا مناقشة “ما هكذا نقدم انتحار شباب العراق”؟ /2

2019/06/17 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرضا حمد جاسم

يتبع ما قبله

ملاحظــــــــة: [أعتذر مقدماً من الأعزاء القراء لكثرة ما يرد في التالي من ((روابط)) تعمدتها للضرورة لأبين لك عزيزي القارئ تعدد “كلام الجرايد” وتنوعه وكيف يلتقط الزملاء الكتاب من تلك “الجرايد” المعلومات التي يبنون عليها مقالاتهم و “دراساتهم”…الحقيقة يعصرني الألم وأنا اتابع ذلك او حتى وأنا اكتب هذه الردود…نحن نتكلم عن مجتمع وما يحدث هنا او هناك فيه.



نتكلم عن حالة واقعة بين النفس ودهاليزها العميقة والمجتمع ودهاليزه المظلمة وسطحه المضطرب] انتهى.

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انهيت الجزء السابق بالمقطع التالي: [ولكن قبل ذلك لابد ان ابين ما اشرت اليه أعلاه بخصوص اعتماد المقالات مصادر وذكرت في ذلك اسم الأستاذ الفاضل الدكتور كاظم حبيب حيث من الواجب عليَّ أن اُثبت ذلك عليه فاسمحوا لي ان اُقدم لكم نموذجين هما مقالتين: الأولى للأستاذ الدكتور الفاضل أحمد عبد الجبار شكارة والثانية للأستاذ الدكتور الفاضل كاظم حبيب لنقف على خطورة ما أُسِسْ ويؤسَسْ بدون قصد طبعاً] انتهى.

هذا الجزء مخصص لمقالة الاستاذ الفاضل الدكتور أحمد عبد الجبار شكارة: “الانتحار بين قمة جبل الجليد والغاطس العميق من أزمات عراقية متفاقمة”/ صحيفة المدى بتاريخ 05/05/2019 أي بعد أيام معدودة من نشر أ.



د قاسم حسين صالح مقالته: انتحار الشباب/ بتاريخ 23/04/2019 في نفس الصحيفة “المدى” وربما في نفس الصفحة…الرابط

https://www.almadapaper.net/view.php?cat=218335

كتب د.



أحمد عبد الجبار شكارة التالي:

أولاً: [ما يخصنا مع ازدياد معدلات الانتحار في العراق في الآونة الأخيرة (علماً بإن بلدنا لم يعرف سابقاً من الدول التي تنامت فيها مثل هذه الظاهرة بهذا الحجم) حيث بلغت في الاحصاءات الحديثة نسبياً ما يقارب من(3000) حالة في الفترة بين 2015 و2017 ….] انتهى.

*تعليق:

1.يقول الدكتور: “ما يخصنا مع ازدياد معدلات الانتحار في العراق في الآونة الأخيرة”…ماهي الآونة الأخيرة لطفاً؟ الزيادة بالقياس الى ماذا؟ هل هناك أرقام تخص الآونة قبل الأخيرة حتى قارنها الدكتور الفاضل وتوصل الى ان هناك زيادة؟

2.كيف عرف الدكتور احمد عبد الجبار شكارة ان بلدنا لم يُعرف سابقاً من الدول التي تنامت فيها مثل هذه الظاهرة بهذا الحجم؟ هل لدى الدكتور أرقام عن حالات الانتحار قبل الآونة الأخيرة أو قبل عام 2003؟

3.ما هو تعريف “الظاهرة” وفق تصور الدكتور احمد عبد الجبار شكارة وهل وصل الانتحار في العراق الى “الظاهرة”؟

4.ما هي تلك الاحصائيات الحديثة نسبياً ومن أي جهة صدرت وكيف تأكد منها الدكتور الفاضل ومن اين جاءت بالرقم (3000)؟

5.هل يشمل هذا الرقم كل العراق؟ هل هناك جدول يبين كم حالة انتحار في كل محافظة، بحيث لو جمعناها حصلنا على رقم (3000) حالة؟

6.ما هو مصدر هذه المعلومة(3000) ان توفرت؟

****اليكم بعض ما نُشر عن هذا الرقم؟؟؟؟

1.الجزيرة/24/04/2019: (132) حالة انتحار في العراق بثلاثة أشهر

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

[وفي تقرير سابق للجزيرة نت -نشر نهاية العام الماضي – ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنها رصدت نحو ثلاثة آلاف حالة انتحار في الفترة بين 2015 و2017 لدوافع مختلفة] انتهى.

2.



ن بوست/أحمد الدباغ: “معدلات خطيرة… حالات الانتحار في العراق تسجل أرقامًا قياسية” 28/04/2019

https://www.noonpost.com/content/27546

[وأشارت تقارير نشرتها منظمات حقوق الإنسان في العراق إلى أن عدد حالات الانتحار بين عامي 2015 و2017 بلغ 2000 حالة انتحار، وهو رقم يشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الانتحار في البلاد، يذكر أنه لا تتوافر إحصائية رسمية دقيقة عن أعداد حالات الانتحار الكلية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن] انتهى

3.



موقع: ارفع صوتك “جسور مسيجة لمنع الانتحار …العراقيون يسخرون”22/04/2019/السي ملكونيان…

https://www.irfaasawtak.com/a/490148.html

[وبحسب ما ورد في كتاب من مجلس محافظة بغداد الى وزارة الداخلية بلغت حالات الانتحار نحو (3000) حالة بين سنتي 2015 و2017] انتهى.

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ثانياً: وكتب الدكتور أحمد عبد الجبار شكارة التالي: [المفوضية العليا لحقوق الانسان رصدت حالات الانتحار في المحافظات للعام 2017، حيث وجدت أن محافظة ذي قار تصدرت المعدلات العليا (119) تبعتها ديالى (76)، نينوى (68)، بغداد(44) والبصرة (33)] انتهى.

تعليق:

1.هل لدى الأستاذ الدكتور احمد عبد الجبار شكارة ما يؤيد قوله هذا؟

2.الأرقام التي وردت في هذا المقطع ليست لعام 2017 انما لعام 2013 فكيف انقلب الحال من عام 2013 الى 2017؟

*****اليكم ما نُشر/ورد عن هذه الأرقام:

1.من القدس العربي/التي أعتمدها أ.



د قاسم حسين صالح كمصدر: [كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية كشفت عن زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 في المئة ماعدا اقليم كردستان، وأشارت إلى ان محافظة ذي قار سجلت أعلى حالات الانتحار في محافظات العراق بـ (119) حالة] انتهى

2.في نفس صحيفة المدى نشر أ.



د قاسم حسين صالح: مقالته “انتحار الشباب” المدى/بتاريخ 23/04/2019 قبل اقل من أسبوعين من نشر دكتور احمد مقالته في المدى ذكر فيها التالي: [نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس/آذار 2014، إحصائية، كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى في الانتحار، في مقدمتها ذي قار بـ(199) حالة في2013 (القدس العربي)

3.وكتب أ.



د قاسم حسين صالح ايضاً في مقالته: ما هكذا نقدم كارثة انتحار شباب العراق/المدى بتاريخ 01/07/2018 التالي: [نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس/آذار 2014، إحصائية كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى في الانتحار، في مقدمتها ذي قار بواقع 199 حالة في 2013(القدس العربي) انتهى.

4.وذكر فيها أيضاً: [نشرت مفوضية حقوق الأنسان تقريرا عن معدلات الانتحار في العراق حددتها بـ (439) حالة مسجلة بشكل رسمي خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع 119 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة…]

5.في نفس الصحيفة نشر قاسم حسين: ما هكذا نقدم انتحار شباب العراق ذكر فيها بتاريخ 01/07/2018 التالي:

نشرت مفوضية حقوق الانسان تقريراً عن معدلات لانتحار في العراق حددتها ب (439) حالة مسجلة بشكل رسمي خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع (119) في ذي قار و (76) في ديالى و (68) في نينوى و (44) في بغداد و (33) في البصرة و (16) في المثنى و (15) في ميسان و (12) في واسط … (السومرية نيوز، أيار 2013) …الرابط

https://almadapaper.net/Details/208071

6.



القدس العربي… الرابط:

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4/

((كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية كشفت عن زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 % ماعدا اقليم كردستان، وأشارت إلى ان محافظة ذي قار سجلت أعلى حالات الانتحار في محافظات العراق بـ (119) حالة.



وقالت المفوضية في بيانها ان (439) حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال عام 2013 الماضي أغلبهم من الشباب، وبزيادة وصلت60%عن العام 2012] انتهى.

7.مقالة محمد العبيدي: “الحد من انتحار الشباب في العراق … مهمة ليست بالمستحيلة” 16 أيار/مايو 2017

https://kitabat.com/2017/05/16/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9/

[وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية كشفت عن زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 في المئة ماعدا اقليم كردستان، وأشارت إلى ان محافظة ذي قار سجلت أعلى حالات الانتحار في محافظات العراق بـ (119) حالة وقالت المفوضية في بيانها أن “633 حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال عام 2013 الماضي أغلبهم من الشباب، وبزيادة وصلت 60 في المئة عن عام 2012″، ومشيراً إلى أن مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية، فضلاً عن حالات التفكك الأسري تقف وراء دفع العراقيين إلى الانتحار] انتهى

8.دلال العكَيلي شبكة النبأ للمعلوماتية…انتحار العالم بالأرقام

https://annabaa.org/arabic/community/11979

[وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية كشفت عن زيادة معدلات الانتحار في العراق خلال العام 2013 الماضي عن سابقتها بنسبة 60 في المئة ماعدا اقليم كردستان، وأشارت إلى ان محافظة ذي قار سجلت أعلى حالات الانتحار في محافظات العراق بـ (119) حالة] انتهى.

9.واع/حقوق الانسان: ارتفاع معدلات الانتحار في العراق خلال سنة 2013 واع/ن.خ14/06/2019

[كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن زيادة معدل الانتحار في العراق خلال سنة 2013 عن سابقتها بنسبة 60 بالمائة وقال عضو المفوضية، مسرور أسود، في حديث صحفي , أن “حالات الانتحار خلال سنة 2013، توزعت بواقع 119 في ذي قار، و76 في ديالى، و68 نينوى، و44 في بغداد الرصافة، و33 في البصرة، و16 بالمثنى، و15 في ميسان، و12 في واسط”] انتهى

http://www.al-iraqnews.com/news/newwss/local-news/116160-%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2013.html?print

*ختامها اليكم تقرير الجزيرة الذي ربما اختاره الدكتورأحمد عبد الجبار شكارة ليعتمده هنا لأنه الوحيد الذي جمع ما ورد في:”اولاً” و”ثانياً” أعلاه:

10.[الجزيرة: الانتحار في العراق… (موت يعلمه الجميع ويحاط بالكتمان) 22/10/2018 مروان الجبوري

[تقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنها رصدت نحو 3000 حالة انتحار في الفترة بين 2015 و2017 لدوافع مختلفة.وتتصدر محافظة ذي قار نسب المقدمين على الانتحار في العراق، تليها ديالى ثم نينوى وبغداد والبصرة، إضافة إلى الحالات الموجودة في إقليم كردستان، التي غالبا تحاط بالسرية والكتمان.



وقد بلغ عدد الذين قرروا إنهاء حياتهم خلال عام 2017 في ذي قار 119 شخصا و76 وفي ديالى و68 وفي نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة، وفقا لتقرير المفوضية] انتهى

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

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الى التالي بخصوص ما ورد في مقالة أ.



د كاظم حبيب.

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