بدون طبيب.. 9 نصائح ليلية لضبط معدل السكر في الدم

2019/06/17 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب نظامًا صحيًا متوازنًا للتحكم في مستويات سكر الدم، والوقاية من أي مشكلات قد تحدث للمصابين

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