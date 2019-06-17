2019/06/17 | 02:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطيت عيني و ايدي ورجلي ؟؟ ولحد الان محد وكف وياي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EZJZE7fpaTE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطيت عيني و ايدي ورجلي ؟؟ ولحد الان محد وكف وياي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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