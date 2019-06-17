“كرسي مرحاض” يكشف أمراضك القلبية

2019/06/17 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثير من الناس من الأمراض القلبية، دون أن يدركوا ذلك، وهو الأمر الذي دفع معهد تكنولوجي لابتكار “كرسي مرحاض” قادر على إخبار الجالسين عليه ما إذا كانوا يعانون من هذا النوع من الأمراض، أو الفشل القلبي.وتشير إحصائيات إلى إهمال من يعانون أمراضا قلبية لحالتهم الصحية، إذ يعود ما يقارب 45 في المئة من المرضى...

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