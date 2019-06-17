ألعاب الفيديو بيئة التناقضات.. من الإمبريالية الأميركية إلى اليسار

2019/06/17 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

في عام 2005، أولى السياسي الأميركي اليميني المتطرف، ستيف بانون، قبل أن يصبح المستشار الإستراتيجي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا، اهتماما كبيرا لألعاب

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