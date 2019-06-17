سحر صلاح يقود مصر لفوز ودي على غينيا

2019/06/17 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حقق منتخب مصر فوزاً مثيراً على حساب غينيا بثلاثية لهدف مساء الأحد في تجربة ودية أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات

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