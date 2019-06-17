2019/06/17 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد إطلاق هاتف “أبل” المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب اسم “آيفون 11″، تنتشر تسريبات وشائعات عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن، التي قد تعني أنه سيتم شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.ومن بين التسريبات التقنية المرتبطة بجهاز أبل الجديد، تخلي الشركة الأميركية عن ميزة الشحنLightning المعتمدة في هواتف آيفون منذ عام 2012، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفاجأة مدوية..



شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة مدوية.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة مدوية.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).