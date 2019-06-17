2019/06/17 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X4D9j3M5RHo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من امن العقاب ... ساء الادب ؟؟ سالفة و رباط بين الماضي و الحاضر) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من امن العقاب ... ساء الادب ؟؟ سالفة و رباط بين الماضي و الحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).