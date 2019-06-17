صباح الخير.. لماذا يعد صوت العصافير أفضل ترياق لنا لعلاج القلق المحيط بنا؟

2019/06/17 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قام علماء في جامعة ساري بدراسة "الفوائد المتجددة لصوت العصافير"، واختبروا ما إذا كان ذلك يؤدي بالفعل إلى تحسين مزاج الإنسان.

ووفقا لما ذكرته

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