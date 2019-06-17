من البيت الابيض الى الإعلام.. تعرف على وظيفة الرئيس الأمريكي السابق

2019/06/17 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قريبا سنستمع لصوت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل، على سبوتيفي (Spotify)، خدمة البث الموسيقي والصوتي، بعدما وقعا الخميس الماضي على شراكة

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