وزير الصناعة والمعادن يدشن بناية المضادات الحياتية الجديدة في شركة أدوية سامراء

2019/06/17 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري هذا اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر حزيران الجاري بناية المضادات الحياتية الجديدة في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء والتي أقيمت على مساحة (3600) متر مربع وبكلفة (8) مليار دينار وفق أحدث المواصفات الدوائية العالمية وبالتعاون مع الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة وتضم البناية التي تشكل نقلة نوعية في الصناعة الدوائية ثلاثة أقسام إنتاجية من أرقى المناشئ الأوربية وبالأخص الإيطالية لانتاج الكبسول بطاقة (15) مليون كبسولة/شهريا وإنتاج الفيالات بطاقة (8) آلاف فيالة/ساعة إضافة إلى إنتاج المعلقات الجافة بطاقة (4200) قنينة/ساعة.

وقال الوزير الجبوري في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي إقامتها الشركة بهذه المناسبة وحضرها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ووجهاء وشيوخ العشائر والقادة الامنيين والسيد وكيل وزارة الصناعة للتخطيط والمستشار العلمي للوزارة ووكيل وزير الصحة والمدراء العامين والمسؤولين في الوزارة وشركاتها ووزارات ودوائر الدولة الاخرى ان مشروع المضادات الحياتية يعتبر صرح وإنجاز صناعي جديد وانطلاقة بأتجاه مزيد من النجاحات والانجازات التي تمثل دلالة واضحة وحقيقية على نجاح توجهات وخطط وزارة الصناعة والمعادن بتأهيل وتطوير شركاتها ومعاملها الصناعية ، مباركا جهود كل من اسهم بتنفيذ هذا المشروع والذي يؤكد امتلاك شركة أدوية سامراء للامكانيات والقدرات والخبرات الكبيرة التي تؤهلها لمواكبة التطور الحاصل في الصناعة الدوائية العالمية والارتقاء بمستوى الأداء الإنتاجي والفني لتأمين حاجة وزارة الصحة ومتطلبات السوق المحلية.

وأشار الجبوري في كلمته إلى الخطط والبرامج التي أنتهجتها وزارة الصناعة والمعادن في ضوء المنهاج الحكومي والتي تهدف إلى تطوير النشاط الصناعي العراقي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ، مؤكدا المضي في تبني رؤى ستراتيجية وسليمة من أجل خلق صناعة وطنية منافسة وداعمة لاقتصاد البلد.

وتجول وزير الصناعة والسادة الضيوف في أروقة وأقسام بناية المضادات الحياتية الجديدة واطلع على الخطوط الإنتاجية وسير العمل والإنتاج فيها ، وحث سيادته جميع القائمين والعاملين في الشركة على مضاعفة الجهود والمساعي للمحافظة على سمعة وعراقة أدوية سامراء والوصول إلى أعلى المستويات العالمية في صناعة الدواء.

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