محمود الصباغ - الإرهاب اليهودي-الصهيوني و قيام دولة إسرائيل(1)

2019/06/17 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ الفصل الأول : مقدمةلاتعد ظاهرة جديدة عمليات التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المباني العامة، والهجمات ضد المسؤولين الحكوميين، وعمليات اختطاف واغتيال القادة السياسيين في سياسات الشرق الأوسط.فقد استحوذت على عناوين الصحف العالمية حالات مشابهة لهجمات ضد إسرائيل ورموز الحركة الصهيونية بادرت بها منظمة التحرير الفلسطينية و مكوناته المختلفة, مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و الجبهة الديمقراطية [الشع......

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