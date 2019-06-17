الاسد وابن اوى

2019/06/17 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (قصة للاطفال من جنوب افريقيا)

ترجمة : فدوى هاشم كاطع – البصرة

في احد ايام الزمن البعيد كان ابن اوى يجري ببطء عبر ممر صخري ضيق في الجبل .



كان يشم الارض بحثا عن شيء يأكله حين لاحظ حركة امامه في الطريق .



تسمّر ابن اوى في مكانه فقد كان الاسد القوي متجها نحوه .



ادرك ابن اوى ان لا منفذ له للهرب ، فاصبح اسير الخوف الشديد .



لقد تحايل كثيرا على ملك الغابة في السابق لذا تيقن ان الاسد سوف ينتهز هذه الفرصة ليأخذ بثأره .



فجأة فكر ابن اوى بخطة .

صرخ ابن اوى ” النجدة ، النجدة” وهو ينحني على جرف منحدر صخري ناظرا الى الاعلى حيث الصخور .

توقف الاسد مندهشا .

عوى ابن اوى ” النجدة ، الوقت حرج للغاية ، هل ترى تلك الصخور الضخمة فوقنا ؟ انها على وشك السقوط وسوف تسحقنا حتى الموت ! ايها الاسد القوي ، ارجوك افعل شيئا ما ! انقذنا ! ثم انحنى ابن اوى واضعا مخالبه على وجهه .

نظر الاسد الى الاعلى بقلق شديد .



وقبل ان يفكر بما ينبغي عمله اقنعه ابن اوى ان يضع كتفه القوي على الصخرة ويرفعها .

عوى ابن اوى :” شكرا لك ايها الملك العظيم ! سوف احضر قطعة الخشب المرمية هناك لمسك الصخرة لننجو كلانا ونكون بامان !” .



عند ذلك توارى ابن اوى عن الانظار .

بقى الاسد وحيدا تحت وطأة ثقل الصخرة في حرارة الشمس القوية .



ولن نعرف المدة التي قضاها الاسد قبل ان يدرك انها حيلة اخرى ، وتمكن ابن اوى الذكي من الهرب مرة اخرى والخلاص من الاسد القوي .

: اضاءة

نجا ابن اوى من الاسد مرات عديدة بعد ان يكون قد احتال عليه .



الحيلة الاخيرة قد انقذت حياته ولكن هل سيكون ذلك اللقاء الاخير بينهما ؟

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