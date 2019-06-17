الصمت لغة العظماء

2019/06/17 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهلاء العمري احيانا نجد ان السكوت هو الحل الوحيد الذي يمكن استخدامه عند حدوث اي مشكلة في حياتك لان المواجهة والمناقشة مع البعض لاتأتي بنتيجة لأنه فجأة يبدأ بالصراخ والضجيج وهذا ناتج عن ضعفه وعدم قدرته على حل المشاكل ولهذا فالصمت لغة تحتاج الى موهبة كبيرة حتى يفهمها السفهاء .

كنت صغيرة حين ارى ابي مهموما ولايتكلم وبعدها اسأل نفسي .



هل ابي ضعيف الشخصية لهذه الدرجة ولايقدر على مواجهة اي مشكلة او ان يقول كلاما جارحا .



لكنني ادركت الان انه كان على صواب وكان سلوكه منتهى القوة .

فلنغسل قلوبنا من الغبار ونستقبل كل مشكلة بالعقل والصبر في اصعب المحن .

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