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شاهد بالفيديو.. ذبح طفلة عمرها 5 سنوات ورمي جثتها في العراء .. والسبب؟


شاهد بالفيديو.. ذبح طفلة عمرها 5 سنوات ورمي جثتها في العراء .. والسبب؟
2019/06/17 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: zezt_HYTizU

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