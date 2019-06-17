قطع المياه عن محافظة السليمانية لمدة يومين بسب مخلفات السياح

2019/06/17 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المياه في محافظة السليمانية عن قطع المياه التي تزود للمواطنين في عدد من النواحي والاحياء في السليمانية.وقال آمانج جلال مدير الاعلام في مديرية المياه بالسليمانية ان الخط الثاني لمياه دوكان- السليمانية الثاني، تعرض لانسداد بسبب مخلفات السياح في دوكان، لافتا الى ان فرق المديرية ستقوم بأعمال التنظيف والصيانة لذلك سيتم ايقاف الضخ...

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