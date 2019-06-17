2019/06/17 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إتلافها لشحنة ألعاب نارية (مفرقعات) تتكون من 84 كارتوناً كونها ممنوعة الإستيراد.وذكر بيان للهيئة أن (عملية الإتلاف تمت وفقا لأحكام المادة 68/ ثانيا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض.وكانت مراكز الكمارك قد أتلفت العديد من الإرساليات والشحنات لمواد مختلفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الكمارك تتلف شحنة ألعاب نارية محظورة وكالة الاستقلال.

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