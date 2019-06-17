2019/06/17 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز كمرك بوابة البصرة عن تسجيله اعلى ايراداً حيث تجاوز المليار وربع المليار دينار.يأتي ذلك بعد أن حقق كمرك ام قصر الشمالي ايرادا يومي في الجمعة الماضية تجاوز فيه المليار دينار.وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها إن “السلطات الكمركية في كمرك بوابة البصرة قامت ايضا اليوم الأحد بأعادة اصدار ٣ حاويات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايرادات جمرك بوابة البصرة يتجاوز المليار دينار) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايرادات جمرك بوابة البصرة يتجاوز المليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).