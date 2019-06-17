2019/06/17 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَحمود الجاف

بَعضُ البَشر وُلدَ خَروف .



كَبيراً سَمينا مُغَطى بِالصوف .



يجري ويلعب ويَأكُلُ العشبَ وَبالحارة يَطوف .



حتى تَعلَم الحُروف .



قَرَأ دارٌ وَدور وَفَهمَ كَيفَ القَمرَ يَدور .



والشمسُ اين تَجري وما يَحصل عندَ الكِسوف .



وَكَيفَ يعيشُ الناسُ في الكهوف .

وَبَعدَ أن تَغَيرَت الظُروف .



بَدأ يَلعَب عَلى المَكشوف .



تبين انه ذئبا واحيانا يصبحُ ابن اوى وتارةً يَحَملَ السُيوف .



جَرَّب كلَ الصنوف .



صَدَّقَ الغَبي إنَ الخنزير يَغيثُ المَلهوف ويُوحدُ الصُفوف .



وان الضِباعَ تَعملُ المَعروف .



واللهِ إنكَ خَروف ...

كَيف اقنعوك إن السَمَك يَتألم وَهُو مَسگوف ؟

من الذي اخبرك إنكَ حُر وبَلدَك مَخطوف .



والديمُقراطية تُحنى بِدماء الألوف .



أيُعقلُ أنَ الدِيكْ يَبيضُ ذَهباً وَالدَجاجُ يرقصُ على الدُفوف .



كيف صدقت ان الأسدُ رحيمٌ رَؤوف وَالبُيوت أكثرُ أمنا بِلا سقوف ...

أيُها الخَروف

سَيُقطَعُ رَأسَكَ لِلضُيوف .



خَسرتَ عُمركَ أيُها الفَيلَسوف .



وسَتُذبحُ عَلى غَيرِ المَألوف .



فقد وَصلتَ إلى النِهايَة ...



وَسَتُدفَنُ بِلا كَفَن مَلفوف وفي قَبر مَعقوف

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