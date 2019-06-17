بوغبا يلمح إلى رحيله عن مانشستر يونايتد

2019/06/17 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوغبا يلمح إلى رحيله عن مانشستر يونايتدطوكيو – لمح بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى إمكانية مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وأبلغ الصحافيين في طوكيو بأن الوقت الحالي “ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر”.وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.ولم يظهر بوغبا بشكل مميز وثابت في فترته مع يونايتد.وقال بوغبا (26 عاما) خلال مناسبة في طوكيو “هناك الكثير من الأقاويل والكثير من التفكير أيضا.قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وقمت بعمل رائع.عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر”.وأضاف “بعد هذا الموسم وبعد كل شيء حدث خلاله وهو أفضل موسم لي..أفكر في أن الوقت قد يكون مناسبا لخوض تحد جديد في مكان آخر”.وانتقل النجم بوغبا إلى يونايتد من فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار) في أغسطس 2016 في صفقة قياسية عالمية آنذاك وشهدت علاقته توترا كبيرا بجوزيه مورينيو، المدرب السابق للشياطين الحمر، الذي وقع استبداله بالمدرب الحالي أولي غونار سولسكاير.ورغم عدم ثبات مستواه سجل اللاعب الفائز بكأس العالم 24 هدفا في 92 مباراة مع يونايتد واختير ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.

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