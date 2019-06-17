2019/06/17 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا تلاقي الدنمارك في كأس أوروبا للشباب روما – يستهل المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم أوروبا بمواجهة نظيره الدنماركي اليوم الاثنين على ملعب فريولي معقل أودينيزي الإيطالي.وقال جوناثان تاه مدافع المنتخب الألماني “نشعر بالحماس مع بداية البطولة”.ويقود المدير الفني شتيفان كونتز الفريق الألماني خلال مباراة اليوم بعد 718 يوما من الفوز بلقب النسخة الماضية للبطولة في كراكوف.ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل فريق يحقق المركز الثاني، للمربع الذهبي، مما يعني أن مصير المنتخب الألماني ليس مضمونا في البطولة.وأشار لوكاس كلوسترمان “لا يمكننا أن نقع في الخطأ”، ومن جانبه أوضح جوناثان تاه “علينا أن نثبت أنفسنا منذ البداية”.وتضم المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا والدنمارك، كلّا من صربيا والنمسا، ولا يعد المنتخب الدنماركي ضمن المرشحين لنيل اللقب، ولكن رغم ذلك فإن سرعة ياكوب برون مهاجم بوروسيا دورتموند قد تكون مصدر خطورة في صفوف الفريق الدنماركي.وقال تيمو باومجارتل لاعب شتوتغارت “منتخب الدنمارك منظم بشكل جيد”.من جانبه أشار تاه “لن تكون مباراة سهلة، فالدنمارك تمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات في خط الهجوم وعلينا أن نتحلى بالحذر”.ويلتقي منتخب الماكينات الألمانية في مباراته الثانية الخميس المقبل مع صربيا، التي تعتمد بشكل كبير على قدرات لوكا يوفيتش المنضم حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، بينما يضم المنتخب النمساوي ستة لاعبين من المحترفين في البوندسليغا بين صفوفه.الهدف الأدنى للمنتخب الألماني يتمثل في بلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية لضمان المشاركة في أولمبياد طوكيو، ولكن الهدف الأسمى هو بلوغ المباراة النهائية يوم 30 يونيو.

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