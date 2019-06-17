الاعلان عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية

2019/06/17 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اول بيان رسمي لها رابطة أصحاب الصحف العراقية تعلن عن تاسيس هذه الرابطة. واوضح البيان ان تأسيس الرابطة ياتي تزامناً مع الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية،وفي ما يأتي نص البيان: تزامناً مع الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية نعلن تأسيس (رابطة أصحاب الصحف العراقية)، للنهوض بواقع السلطة الرابعة.
وتهدف الرابطة الى إيجاد بيئة مناسبة لتمكين الصحافة من العمل بمهنية في قطاع الإعلام، وإلغاء القوانين التي تقيد الصحافة وتؤثر على أداء الصحفيين العراقيين، بما يضمن توفير سبل معيشية أفضل لهم.
كما تأمل الرابطة تعزيز الوعي بالصحافة كسلطة رابعة، مسؤولة عن التطور دون معوقات.رابطة اصحاب الصحف العراقيةNewspapers owners association16 حزيران 2019
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتهدف الرابطة الى إيجاد بيئة مناسبة لتمكين الصحافة من العمل بمهنية في قطاع الإعلام، وإلغاء القوانين التي تقيد الصحافة وتؤثر على أداء الصحفيين العراقيين، بما يضمن توفير سبل معيشية أفضل لهم.
كما تأمل الرابطة تعزيز الوعي بالصحافة كسلطة رابعة، مسؤولة عن التطور دون معوقات.رابطة اصحاب الصحف العراقيةNewspapers owners association16 حزيران 2019
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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