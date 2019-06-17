2019/06/17 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول بيان رسمي لها رابطة أصحاب الصحف العراقية تعلن عن تاسيس هذه الرابطة. واوضح البيان ان تأسيس الرابطة ياتي تزامناً مع الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية،وفي ما يأتي نص البيان: تزامناً مع الذكرى الـ150 لتأسيس الصحافة العراقية نعلن تأسيس (رابطة أصحاب الصحف العراقية)، للنهوض بواقع السلطة الرابعة.وتهدف الرابطة الى إيجاد بيئة مناسبة لتمكين الصحافة من العمل بمهنية في قطاع الإعلام، وإلغاء القوانين التي تقيد الصحافة وتؤثر على أداء الصحفيين العراقيين، بما يضمن توفير سبل معيشية أفضل لهم.كما تأمل الرابطة تعزيز الوعي بالصحافة كسلطة رابعة، مسؤولة عن التطور دون معوقات.رابطة اصحاب الصحف العراقيةNewspapers owners association16 حزيران 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن تأسيس رابطة اصحاب الصحف العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).