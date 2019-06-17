تلافياً للحوادث .. مجلس البصرة يوجه المرور بتحديد سرع السيارات في الطرق الخارجية

2019/06/17 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقيدعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مديرية المرور العامة في المحافظة الإيعاز الى دوائر المرور في السيطرات الخارجية بتحديد السرعة على الطرق الخارجية للحد من سقوط الضحايا اثر حوادث السير في تلك الطرق.وقال البزوني ان الحكومة المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية احالت مشروع صيانة الطريق السريع كمرحلة اولى والرابط بين البصرة وذي قار الى شركتين لتنفيذه مشيرا الى ان المشروع تمت صيانته وتاثيثة ووصل الى مراحله النهائية.وأضاف على الرغم من صيانة الطريق إلى إن سائقي المركبات يقودون بسرعة عالية جدا نتيجة اعدم وجود المطبات والحفر التي كانت تعيق حركة المركبات داعيا دوائر المرور بتحديد مسارات للسرعة للحد من وقوع الضحايا.

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