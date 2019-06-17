2019/06/17 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2EMaj84ledM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اريد اشوف ابني وراها اموت ماريد شي.. شاهد قصة ام علي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اريد اشوف ابني وراها اموت ماريد شي.. شاهد قصة ام علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).