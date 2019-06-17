2019/06/17 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اريد اشوف ابني وراها اموت ماريد شي.. شاهد قصة ام علي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2EMaj84ledM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اريد اشوف ابني وراها اموت ماريد شي.. شاهد قصة ام علي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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