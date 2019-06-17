2019/06/17 | 06:20

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سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما بطائرة قاصف 2K على مطار أبها بعسير

الاثنين

17

حزيران

2019 :

05:58 am

12

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما بطائرة قاصف 2K على مطار أبها

بعسير

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