2019/06/17 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير أمني مقرب من الأجهزة الاستخبارية العراقية لـRT إن العملية الأمنية ضد تنظيم "داعش" الارهابي في الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن اعتقال والي التنظي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. "ضباع داعش" في "ولاية الجنوب" بقبضة الاستخبارات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. "ضباع داعش" في "ولاية الجنوب" بقبضة الاستخبارات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).