الحلبوسي يحصّن رئاسته للبرلمان العراقي في صراع سياسي مع الخنجر

2019/06/17 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يعمل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على تثبيت أقدامه بمنصبه، في ظل الهجوم السياسي الذي يتعرض له من رجل الأعمال

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