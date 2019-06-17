2019/06/17 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- ارتفع منسوب الرسائل الأميركية والبريطانية إلى إيران واتهامها بالضلوع في هجمات الناقلتين في خليج عمان، في وقت تعهدت واشنطن بضمان حرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ولندن ترفعان منسوب الضغط على طهران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ولندن ترفعان منسوب الضغط على طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).