عبد السلام أديب - تعقيب على ردود الفعل ضد ورقة عرب وأمازيغ

2019/06/17 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب تحياتي لكافة الرفاق الذين عقبوا مباشرة لي وبشكل شخصي بحدة على مقالي السابق عرب وأمازيغ الوارد في الحوار المتمدن في الرابط التالي:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=637577واستسمحكم في هذا التعقيب أن أعبر لكم عن رأيي الشخصي حول ما قيل حول تلك الورقة، في البداية أود التأكيد على ان......

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