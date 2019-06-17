محمد وهاب عبود - ها هي الرأسمالية

2019/06/17 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_وهاب_عبود وحدها الطبقات الفقيرة والعاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ماهية وحقيقة امريكا, فهم على دراية بالعمالة الناقصة والتسريح الوظيفي والبطالة.هم على دراية بالحياة دون معاشات.هم على دراية بكيفية البقاء على قيد الحياة ببضعة دولارات في اليوم.هم على دراية بقطع الغاز والكهرباء لتاخر الدفع.هم يعرفون ضرر الديون .هم يعرفون ماذا يعني أن تكونوا مرضى وغير قادرين على دفع تكاليف العلاج.وهم يعرفون كيف ت......

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