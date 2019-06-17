لماذا لجأ الحكيم الى المعارضة العراقية؟

2019/06/17 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة الوطني صلاح العرباوي، أسباب تبني التيار لخيار المعارضة للحكومة العراقية....

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