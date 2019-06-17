2019/06/17 | 07:53

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اوروغواي تكرر انجاز غائب منذ 60 عاما في كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور

حقق المنتخب الأوروغوياني إنجازا غائبا مُنذ 60 عاما، في مسابقة

كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور في كوبا 2019.

السيليستي تغلب على الإكوادور برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت

بينهما، صباح الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة

الثالثة بالكوبا.

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