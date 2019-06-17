2019/06/17 | 07:53

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غلاف الآس | بوغبا يأخذ الخطوة.- الفرنسي يفكر بإنهاء مرحلته في يونايتد ويفتح الباب أمام مدريد.

‏غلاف ماركا | "قد يكون هذا وقتًا جيدًا لخوض تحدي جديد"- بوغبا يضغط ومدريد يريد التعاقد معه قبل 1 يوليو .

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