مجلس البصرة: بناء المجمعات السكنية متوقف على هذا الأمر

2019/06/17 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة البصرة، الاثنين، حاجته الى مستحقات المحافظة من البترودولار اضافة الى المبالغ المخصصة ضمن الموازنة لبناء المجمعات السكنية وتوزيعها على شرائح ذوو الشهداء والسجناء وغيرهم من المشمولين.وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “العمل لم يبدأ بالمجمعات السكنية على الرغم من تصويت مجلس المحافظة على البنى التحتية […]

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