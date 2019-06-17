2019/06/17 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي يعلن حلولاً مهمة لكهرباء الصدر أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم موحان البخاتي، عن حلول مهمة لكهرباء قطاع الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال البخاتي في بيان "مع تزايد درجات الحرارة الكبيرة التي تشهدها العاصمة وإستجابة الى شكاوى المواطنين الخاصة بالقطاع الكهربائي قمنا هذا اليوم بزيارة مديرية توزيع كهرباء الصدر وألتقينا بمدير الفرع المهندس كاظم مطلك وبرفقتنا عدد من وجهاء المناطق التي تقع ضمن مسؤولية قاطع كهرباء الصدر".وأضاف البخاتي "قد تم التوصل الى إيجاد الحلول المباشرة لجملة من المشاكل وبضمنها:١- إستبدال محولة معطوبة داخل محلة {٧٥١} خدمةً للأهالي من سكنة الازقة { ٦٥-٦٧-٧٠} .٢- نصب محولة جديدة سعة ٤٠٠ kv داخل محلة {٧٣٥} خدمةً للأهالي من سكنة الازقة {٢٠-٢١} .٣- نصب محولة جديدة داخل محلة {٧٦٢} العبيدي زقاق {٦١} بعد إكتمال اجراءات المعاملة الخاصة بالمحولة.٤- فك إختناقات ورفع التجاوزات داخل أربعة أزقة في محلة {٣٥١} وتجهيز احدى المحولات بمواد واسلاك جديدة اضافة الى استبدال عدد من الاعمدة الكهربائية المتضررة داخل المحلة المذكورة .٥- فك اختناق عن محولة ونصب محولة اخرى جديدة داخل محلة {٧٥٣} الفضيلية شارع ٦٠ .٦- إكمال الاجراءات الخاصة بمعاملة محولة كهربائية جديدة ونصبها داخل محلة {٧٥١} مجمع فدك.٧- إستبدال محولة معطوبة بمحولة جديدة داخل محلة {٧٧٧} منطقة المعامل عمار بن ياسر.

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