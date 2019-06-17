العراق: الجوازات تقرر تمديد الدوام بجميع دوائرها

2019/06/17 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية شؤون الجوازات، الاحد، تمديد الدوام بجميع دوائرها في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات، عازية ذلك الى التخفيف عن كاهل المواطن....

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