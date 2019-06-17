2019/06/17 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة "رابرين" التابعة لمحافظة السليمانية يوم الاثنين عن مقتل شخص بهجوم مسلح داخل سوق قضاء "قلعة دزه".

وقالت الشرطة في بيان اليوم، انه في الساعة 11:15 من مساء امس تم نقل مواطن مصاب يُدعى (ح، ح، أ) من مواليد عام 1988 يعمل كاسبا الى مستشفى "قلعة دزه" العام.

واوضح البيان ان ذلك الشخص اصيب بجروح جراء اطلاق نار من قبل شخص اخر داخل السوق، مشيرا الى ان المصاب فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى لشدة اصابته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل شخص بهجوم مسلح داخل سوق في محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل شخص بهجوم مسلح داخل سوق في محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).