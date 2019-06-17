الديمقراطي: تبني الحكمة للمعارضة نقطة إنطلاق لتصحيح الواقع السياسي

2019/06/17 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشاد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقرار تيار الحكمة الوطني، في تبني خيار المعارضة السياسية.

وقال ماجد شنكالي في تغريدة له على تويتر، ان "تبني تيار الحكمة المعارضة السياسية لحكومة عبدالمهدي بداية ايجابية لان أساس النظام البرلماني هو الاغلبية والمعارضة".وأضاف انها "خطوة يمكن ان تمثل نقطة الانطلاق لتصحيح الواقع السياسي الحالي، كانت المعارضة قوية سيكون تقويم الاداء الحكومي والرقابة عليه أفضل".وكان تيار الحكمة الوطني، أعلن أمس الأحد، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبنيه "{المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة} والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".انتهى

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