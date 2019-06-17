هشام حتاته - محاكمة المحرضين على قتل فرج فوده

2019/06/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته من عده ايام تمر الذكري السابعة والعشرين لاغتيال المفكر المصري فرج فوده فى 8/6/1992 ، وهو المفكر الذي كان سابقاً لعصره، ومتوقعاً ما سيحدث في المنطقة حالياً من ثورات الربيع العربي، وصعود الإخوان للحكم، ثم عودة العسكريين للسلطة مرة أخرى في مصر والسودان وغيرهما من الدول.وتنبأ فودة ببروز وإنشاء ما يسمى "داعش"، وتوقع كل ما يحدث من إيران بعد وقوعها تحت حكم الملاليوفي كتابه "النذير" (1989) تنا......

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