إسرائيل تهدد بهدم منازل فلسطينيين مقدسيين لإقامة حديقة “تلمودية”

2019/06/17 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وزعت بلدية القدس إخطارات لهدم وإخلاء أراض لمواطنين فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس، بهدف إنشاء حديقة “تلمودية”.وقال هاني العيساوي، وهو أحد الشخصيات القيادية في القدس، إن “البلدية العبرية مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من المحاكم بتجميد المشروع”.وأضاف: “بعد الاعتراض على مشروع الحديقة، وفشل البلدية وسلطة الطبيعة […]

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