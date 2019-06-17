الفايز: المعارضة لن تعيد العبادي الى سدة الحكم

2019/06/17 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، ان ذهاب ائتلاف النصر الى المعارضة لن يعيد رئيسه حيدر العبادي الى سدة الحكم مرة اخرى، لافتاً الى الكتل ستعود الى قرارها السابق آبان تشكيل الحكومة خاصة مع عدم حصولها على المناصب.وقال الفايز في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الذهاب للمعارضة كان خيارا قد طرح سابقاً […]

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