مسلمات سويسرا يحرصن على المشاركة في الحوار المجتمعي حول حقوق المرأة

2019/06/17 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمينة العامة لمجلس الشورى الإسلامي السويسري “فرح أوكولاي” أن شريحة كبيرة من المسلمات في سويسرا يحرصن على المشاركة في الحوار المجتمعي الدائر الآن حول حقوق المرأة.إن هذه الرغبة ناجمة عن حقيقة أن المسلمات في سويسرا يعانون بشكل أكبر من غير المسلمات فيما يتعلق بالحرمان من بعض الحقوق الأساسية.وأضافت أن المرأة السويسرية غير …

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