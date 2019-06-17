خبير استراتيجي:الحشد الشعبي استطاع إعادة التوازن العسكري والوطني

2019/06/17 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي، امس الأحد، أن الحشد الشعبي استطاع إعادة التوازن العسكري والوطني في العراق بعد الاجتياح “الداعشي” في عام 2014، مشيرا إلى أن فتوى المرجعية الدينية العليا كانت بمثابة الصدمة لـ”داعش”.وقال الشريفي في تصريحات متلفزة وتابعته وكالة صدى، إن “فتوى المرجعية الدينية كانت بمثابة الصدمة لداعش وأسهمت ايضا روح القتال في

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