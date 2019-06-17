اغلاق مذخرين لبيع الادوية ومختبر لمخالفتهم للضوابط والشروط الصحية في ديالى

2019/06/17 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اغلق قسم التفتيش والشكاوى شعبة المؤسسات الصحية الخاصة خلال حملة تفتيشية مذخرين اهليين لبيع الادوية ومختبر اهلي لمخالفتهم للضوابط والشروط الصحية بقضاء بعقوبة.

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