صحة المثنى ... اطلاق حملة توعوية واسعة في قضاء الرميثة حول مرض الكوليرا

2019/06/17 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، عن اطلاق حملة صحة توعوية حول مرض الكوليرا في قضاء الرميثة.

وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور أحمد مطر، في

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