الانيق يعلن تعاقده مع مدرب جديد

2019/06/17 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الطلبة، الاثنين، عن تعاقده مع مدرب جديد، خلفاً للمستقيل ثائر احمد، بعد سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها الفريق.وذكر النادي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تقدم شكرها وتقديرها للكادر التدريبي للفريق الطلابي ثائر احمد ومهدي كاظم وفوزي عبد السادة لما قدموه بالفترة السابقة”.واوضح أن […]

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